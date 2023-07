Barcellona | sgarbo all’Atletico? Nel mirino l’attaccante colchonero

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilfa loMadrid? Neldei blaugrana c’è un attaccante della squadra di Simeone Secondo quanto riportato da Jijantes, nella giornata di ieri Laporta ha incontrato il procuratore Pini Zahavi per parlare di un possibile affare da mettere in piedi. Si tratta di quello che porterebbe Ferreira Carrasco al, soluzione caldeggiata principalmente dallo stesso agente. Unoper l’Atletico di Simeone, che considera il belga come un insostituibile.