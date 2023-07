Barbara D’Urso sempre più vicina a LA7? Spuntano indizi

(Di sabato 8 luglio 2023) La conduttriceverso nuove avventure dopo l’addio a Mediaset: accordo in vista con? Dopo l’addio turbolento a Mediaset,riflette con calma sul futuro. Nelle ultime ore la conduttrice partenopea è stata avta in maniera importante a. Le voci hanno iniziato a prenderepiù piede, fino a correre spedite. Il quotidiano Il Giornale, a firma del giornalista Massimo Galanto, ha fornito nuovi dettagli sui contatti tra l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque e la tv di Urbano Cairo. “Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage die i vertici di. Un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset ...

Myrta Merlino a Pomeriggio 5 al posto di. Quella che sembrava fanta tv fino a pochi giorni fa è diventata una certezza inaspettata dopo che la notizia è stata resa ufficiale durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. La ......è trasformato in un vero e proprio successo negli ascolti tanto da diventare un vero e proprio fenomeno fino all'ultima stagione oltreché un ottimo traino per il Pomeriggio Cinque di. ...Interessante anche notare che, tra gli ospiti più richiesti dal pubblico per un'intervista a 'Belve', c'è, tra le conduttrici più chiacchierate delle ultime settimane per il suo addio ...