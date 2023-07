Barbara D' Urso | schiaffo a Pier Silvio? Dove va | tam tam impazzito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) E se alla fineD'se ne andasse a La7? Dopo il grande sgarbo diBerlusconi, che ha lasciato Carmelita senza Pomeriggio 5 e, sostanzialmente, a piedi da separata in casa a Mediaset, a sganciare la bomba è Massimo Galanto nella sua rubrica "Indiscreto Tv" su Il Settimanale. La voce è di quella clamorosa: l'ormai ex regina di Mediaset, formalmente ancora sotto contratto con l'azienda di Cologno Monzese per tutto il 2023, da alcuni giorni sarebbe in trattativa con la rete di patron Urbano Cairo. "Da qualche tempo si parla di contatti tra l'entourage diD'e i vertici di La7, un rumor ancora più consistente dopo l'ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio 5 e da ...