Baranello Si ribalta trattore | morti i coniugi Gualtieri

(Di sabato 8 luglio 2023) Drammatico incidente nei campi di(Campobasso). Sabato mattina, poco prima delle otto, unsi èto. Antonio e Antonia, agricoltori, marito e moglie rispettivamente di 81 e 83 anni, sono. Una terza, che era a bordo con loro sul mezzo, è stata scaraventata a terra ed è rimasta ferita. A dare l’allarme è stato il genero dei dueche si trovava a poca distanza dal luogo dell’incidente. Isononell’impatto. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando di Campobasso e i carabinieri delle Stazioni di Bojano e. L’incidente è avvenuto in contrada Fonte Garile. In base ad una prima ricostruzione, le due vittime sono rimaste ...

