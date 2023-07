Avellino | ecco Patierno | l’attaccante è arrivato in città

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ il giorno di Cosimonativo di Bitonto, dopo le visite di questa mattina a Villa Stuart ha raggiunto l’Irpinia per firmare il contratto con l’: biennale con opzione per il terzo anno. Nella passata stagione,ha realizzato 19 reti in 34 gare giocate. Il colpo da novanta arriva dopo una trattativa lampo con la Virtus Francavilla., il colpo da novanta in attacco è servito L'articolo proviene da Anteprima24.it.

