Atletico Madrid | Joao Felix in uscita | la preferenza del giocatore

(Di sabato 8 luglio 2023), dopo i sei mesi in prestito al Chelsea, è rientrato all'. Ora per lui si aprono prospettive per una nuova...

Commenta per primo Joao Felix , dopo i sei mesi in prestito al Chelsea , è rientrato all'. Ora per lui si aprono prospettive per una nuova cessione: come riportato da AS la preferenza del giocatore è quella di raggiungere Luis Enrique al PSG .Lo riporta l'emittente ESPN , secondo la quale il tecnico dell'non sarebbe affatto interessato ad andare ad allenare in Saudi Pro League.Tiago Pinto e la società giallorossa vogliono un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo e il giocatore dell'è tra i papabili nella lista. Secondo quanto riportato da ...

Pres. Atletico Madrid: "Futuro Morata Non credo che andrà in Italia" Milan News

C'è chi dice no. Mister Diego Simeone non si lascia sedurre dalle sirene di mercato saudite ed è pronto a rispedire gentilmente al mittente una proposta da capogiro dell'Al Ahli. Lo riporta l'emittent ...I costi per l’operazione Alvaro Morata sono piuttosto alti per il Milan. Non c’è solo la clausola da 20 milioni da versare all’Atletico Madrid per liberare la punta ...