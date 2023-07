Atletica | miglior tempo dell’anno per Shericka Jackson con 10 65

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023)e prestazionesui 100 metri per. L’atleta giamaicana a Kingston, nel corso delle selezioni giamaicane per i Mondiali di Budapest di agosto, ha coperto la distanza in 10”65. Con questoha eguagliato la quinta prestazione più alta nella storia sui 100 m tra le donne e diviene inevitabilmente la favorita alla prossima competizione iridata. La 28enne campionessa replica così al 10”71 realizzato dall’americana Sha’Carri Richardson durante le selezioni americane di giovedì a Eugene, in Oregon. SportFace.