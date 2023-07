Atletica | Giamaicana Jackson corre i 100 in 10' 65 | primato mondiale 2023

(Di sabato 8 luglio 2023) L'iridata in carica nei 200 realizza a Kingston il quinto crono all - time KINGSTON (GIAMAICA) - Sha'Carri Richardson chiama, Sherickarisponde. Il giorno dopo il 10"71 dell'americana timbrato ...

Il giorno dopo il 10"71 dell'americana timbrato a Eugene, la quasi 29ennerisponde a Kingston, sempre nei trials, vincendo i 100 metri in 10"65, un tempo che le vale la miglior prestazione ...Migliore prestazione dell'anno sui 100 metri per Shericka Jackson . L'atletaa Kingston, nel corso delle selezioni giamaicane per i Mondiali di Budapest di agosto, ha coperto la distanza in 10'65. Con questo tempo ha eguagliato la quinta prestazione più alta nella ...Completa il podio laGoule, in 1:58.90, che supera in volata l'australiana Bisset, 1:58.95. Lorenzo Simonelli sfiora il podio nei 110 metri a ostacoli. 13.41 per l'azzurro, che ha tenuto ...

Atletica: miglior tempo dell'anno per Shericka Jackson con 10.65 SPORTFACE.IT

Un'Italia un po' stanca riesce comunque ad essere protagonista nell'appuntamento di Losanna della Diamond League che ha visto tanti protagonisti dell'atletica mondiale in pista e pedana ma anche tanti ...Un bizzarro film che mescola commedia e sport Non solo, rivisto oggi Cool Runnings è anche un'opera istruttiva e pedagogica. Ecco perché recuperarlo in streaming ...