Atletica | Federica Del Buono convince al debutto sui 5000 e sfiora la top-10 italiana

(Di sabato 8 luglio 2023)Delha fatto il propriosuimetri. L’azzurra si è cimentata per la prima volta in carriera su questa distanza, chiudendo con il tempo di 15:18.36 a Oulu (Finlandia). La vicentina, specialista dei 1500 metri (distanza che l’ha vista protagonista a Olimpiadi e Mondiali), ha tagliato il traguardo in terza posizione alle spalle della giapponese Nozomi Tanaka (14:53.60) e della padrona di casa Camilla Richardsson (15:11.63). La carabiniera hato l’ingresso nella top-10di sempre, piazzandosi in undicesima posizione nella speciale classifica.Delha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non pensavo di correre così bene e sono molto felice perché non avevo una preparazione ...

È un debutto promettente quello di Federica Del Buono nei 5000 metri. Al meeting di Oulu, in Finlandia, per la prima volta corre su questa distanza in pista con il crono di 15:18.36. Si piazza terza a ...