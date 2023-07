Atalanta | una big piomba su Pasalic | la risposta del croato

Commenta per primo Marko Pasalic non vuole lasciare l'. Al centrocampista croato è arrivata un'offerta dal Fenerbahce , ma il classe '95 l'ha rifiutata. Lo riporta Sky Sport....e il direttore mi ha promesso che il prima possibile mi prenderà i giocatori per averebase e ... Bakker e Kolasinac all', Frattesi va all'Inter, Luka Romero al Milan, la Juve ha annunciato l'...Entro lunedì/martedì o si chiude o salta l'affare, ma dati i rapporti col Sassuolo credo che... IL COMMENTO IN LIVE STREAMINGSede del ritiro: Val Seriana Data: raduno 11 luglio a ...

La Serie C apre le porte all'Atalanta Under 23: pronto un allievo di ... Fanpage.it

Marko Pasalic non vuole lasciare l'Atalanta. Al centrocampista croato è arrivata un'offerta dal Fenerbahce, ma il classe '95 l'ha rifiutata. Lo riporta Sky Sport.La campagna abbonamenti dell'Atalanta è andata in sold out, con l'esaurimento dei posti disponibili, alle 14 di sabato 8 luglio, appena ...