Atalanta | sold out la campagna abbonamenti

(Di sabato 8 luglio 2023) Si è riaperta alle 10 di sabato mattina (8 luglio) per chiudersi definitivamente dopo quattro ore la2023-2024 alla Serie A dell’: i posti disponibili in abbonamento per la vendita libera, pochi come comunicato, sono andati esauriti in poche ore. Sono quindi 11.080 le tessere complessivamente sottoscritte.Bergamasca Calcio ricorda che “indipendentemente dalla sottoscrizione di un abbonamento nella stagione 2023-2024, causa il disagio provocato dai lavori della terza fase di riqualificazione del Gewiss Stadium, a tutti gli abbonati 2022-2023 dei settori Distinti Sud e Curva Sud Morosini sarà garantito il diritto di prelazione nella nuova Curva Sud Morosini nella stagione 2024-2025”. Il punto venditadel Gewiss Stadium è chiuso. Chi avesse necessità di ...

