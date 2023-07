Atalanta | campagna abbonamenti sold out in 4 ore di vendita libera

(Di sabato 8 luglio 2023)-out per l’, che ha esaurito i suoi posti disponibile appena quattro ore dopo l’apertura della. Le tessere complessivamente sottoscritte sono 11.080, ciò vuol dire che rimangono a disposizione dei tifosi locali 3.578 biglietti per ciascuna delle 19 partite nel prossimo campionato, vista la capienza del Gewiss Stadium ridotta a 14.658 (più 750 ospiti nei Distinti Sud) a causa dei lavori di ricostruzione della Curva Sud. La, aperta stamattina, si sarebbe teoricamente dovuta concludere il 12 agosto. SportFace.

53 Si accende il calciomercato. Latrasferimenti 2023 - 24 parte ufficialmente il 1° luglio: da allora sarà possibile ...dell'argentino Luka Romero ( QUI LA NOTIZIA ) 17.30 - L'...Unaacquisti che ha, fondamentalmente per la prima volta nuovi protagonisti. Direi dei ... Il fatto è che il Milan si è messo ormai in riga con l'ed il Sassuolo in una concezione ...BAKKER ALL'- L'ha ufficializzato l'ingaggio 'a titolo definitivo dal Bayer 04 Leverkusen il diritto alle ...olandese ha firmato il rinnovo proprio durante la diretta per la...

Campagna abbonamenti 2023-2024 SOLD OUT – Atalanta Atalanta

Ufficiale: il Lecco farà parte della Serie B 2023/2024. Così ha deciso il Consiglio federale alla luce dei pareri di Covisoc e Commissione ...Chi non ha ancora sottoscritto la tessera stagionale potrà farlo a partire dalle 10 di domani mattina Come comunica il club, domani parte la vendita libera degli abbonamenti Atalanta. A partire da dom ...