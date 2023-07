Aston Martin DB12 del 2023

(Di sabato 8 luglio 2023) Diventa stancante sentire le persone dire: “È fantastica, ma vorrei che fosse come X…” quando si parla di. Sebbene mi sia divertito molto con leche ho guidato, quando se ne parla si finisce con l’elencare una serie di ragioni per le quali si preferisce la Porsche. O Bentley. Spero ardentemente

La qualifica bagnata è comunque foriera di situazioni inaspettate, con le Alpine che sembrano ben comportarsi in queste condizioni, e McLaren e(per ora deludente, ma sicuramente pronta ...Occhio anche a Mercedes e, a caccia di riscatto dopo il flop austriaco. 15.30 - Questa la situazione attuale a Silverstone: ha smesso di piovere e il vento sta contribuendo a far ...Secondo tempo per Albon su Williams, terzo per Alonso su. L'altro ferrarista Sainz sesto e il campione del mondo Verstappen ottavo. L'olandese Max Verstappen, leader del Mondiale di ...

F1 Gp Silverstone, le novità tecniche di Ferrari, Mercedes, Aston Martin e Alfa Corriere della Sera

Diventa stancante sentire le persone dire: “È fantastica, ma vorrei che fosse come X…” quando si parla di Aston Martin. Sebbene mi sia divertito molto con le Aston Martin che ho guidato, quando se ne ...FP3 Silverstone F1 2023: Charles Leclerc della Scuderia Ferrari ha registrato il miglior tempo della sessione. Secondo crono per Albon della Williams.