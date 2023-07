Associazione nazionale magistrati | “Da Chigi accusa pesantissima Noi non interferiamo | difendiamo i valori della Costituzione”

(Di sabato 8 luglio 2023) Dalle fonti di Palazzoè arrivata “un’che colpisce al cuore la magistratura”. E le note del ministeroGiustizia si sono unite “alle voci di delegittimazione” . Lo ha detto il presidente dell’Anm Giusppe Santalucia, parlando al Comitato direttivo dell’Anm. “Non è più l’Anm a essereta di interferenza, ma la magistratura nell’esercizio delle sue funzioni – ha detto Santalucia ricostruendo la vicenda – Dopo l’indagine sulla ministra Santanché e dopo la notizia che un gip ha esercitato una prerogativa del codice è stata una nota di Palazzodi non meglio precisate fonti governative che hato una partemagistratura di schierarsi faziosamente nello scontro politico. Un’...

... a cui "sono seguiti due attacchi dal ministero della Giustizia", Così, in apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale, il presidente dell'magistrati, Giuseppe ...É promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall'Donne dell'Olio. Alessia Moscati: la passione per la cucina è nata con lei 23 anni, originaria di ...... sede della Legione Carabinieri Sicilia, di una delegazione dell'Sos Impresa - Rete per la Legalità, rappresentata dal vice presidente vicario, Giuseppe Scandurra. La ...

È nata l'Associazione Nazionale Donne del Retail Mark Up

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Due giorni fa, “non meglio precisate fonti di Chigi hanno accusato parte della magistratura di schierarsi” politicamente. “Un’accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura”. Così il presid ...