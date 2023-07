Ascolti TV | Venerdì 7 luglio 2023 Vince la replica di Tali e Quali 15 9% | La Ragazza e l’Ufficiale 12 9% | ottimi Quarto Grado 10 1% e Chicago P D 8 4%

E aspettando di scoprire com'è andato il debutto, in termini di, scopriamo cosa succederà nel prossimo appuntamento in onda14 luglio . Stando alle anticipazioni fornite dal sito Rai ...E in attesa di scoprire come sono andati glidella puntata attualmente in corso vediamo cosa succederà nel prossimo appuntamento che andrà in onda, sempre con tre nuovi episodi,14 ......a Nicola Porro ( Quarta Repubblica ) giovedì a Paolo Del Debbio ( Dritto e Rovescio ) ea ... ma godendo comunque di ottimi), Giordano è stato confermato e spostato al mercoledì , ...

Ascolti tv venerdì 7 luglio 2023: Tali e Quali a 2,1 mln (16%), La ragazza e l’ufficiale a 1,6 mln (13%) Tvblog