Ascolti tv | ' Tali e Quali' vince in replica

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Ladi '' su Rai1 si è aggiudicata glidella serata di ieri con 2.064.000 telespettatori e il 15,9% di share. Su Canale 5 'La ragazza e l'ufficiale' ha registrato invece 1.599.000 telespettatori con il 12,9%. Per il terzo posto è testa a testa tra Ia 1 con 'Chicago P.D.' (1.218.000 telespettatori, share 8,4%) e Retequattro con 'Quarto Grado' (1.131.000 telespettatori, share 10,1%). Appena fuori dal podio Rai2 con la prima puntata de 'L'isola delle 30 bare', visto da 607.000 telespettatori pari al 4,4% di share, seguito da Rai3 che con 'Il cattivo poeta' ha conquistato 534.000 telespettatori e il 3,7%. Su La7 'Mississippi Burning – Le radici dell'odio' ha raccolto 490.000 telespettatori e il 3,7% mentre Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha ...

