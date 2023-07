Ascolti tv ieri | vince Tali e Quali in replica | Quarto Grado oltre il 10%

(Di sabato 8 luglio 2023) Glitv divenerdì 7 luglio 2023 decretano la vittoria in prima serata diinsu Rai1 visto da 2.064.000 telespettatori, share del 15.9% (terza puntata inedita in onda il 21 gennaio 2023 aveva registrato 3.523.000, 20.4%). Niente da fare per La Ragazza e l'Ufficiale su Canale 5: 1.599.000 telespettatori, share 12.9%. Molto bene- Le Storie su Rete 4 con un netto di 1.131.000 telespettatori, 10.1% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Ia 1 Chicago PD 1.218.000, 8,4% Rai2 film L'Isola delle Trenta Bare 607.000, 4.4% Rai3 film Il Cattivo Poeta 534.000, 3.7% La7 film Mississippi Burning 490.000, 3.7% NOVE I migliori Fratelli di Crozza ...

Quello di Fiorello: non c'era il suo nome nei palinsesti presentati. La questione è legata ... Senza la sua sveglia macina, il lavoro fatto per rivitalizzare il secondo canale rischia di ...L'ultima stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel si è conclusa con la puntata andata in onda, giovedì 6 luglio. Il viaggio dello chef, che in ogni puntata ha registrato ottimi, questa volta ha fatto tappa anche all'estero ed è terminato sulle Alpi Carniche, dove la leggenda ...Non avevo mai ricevuto tanti messaggi di solidarietà su Instagram come. Tanto da farmi credere ... Ma è stata capace di fare grossiper quindici anni nella rete ammiraglia di Mediaset. E ...

Ascolti TV 5 luglio: chi ha vinto tra Chi l'ha visto, New Amsterdam e Un amore in fondo al mare Fanpage.it

Ascolti tv 7 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti tv venerdì 7 luglio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera Chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è ...