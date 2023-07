Arthur e i dubbi sul futuro | ecco dove può andare a giocare

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 8 luglio 2023)è uno di quei giocatori tornati alla Juventus ma con ilin bilico;può trasferirsi il centrocampista brasiliano. In mezzo al campo la Juventus deve risolvere diverse situazioni a partire da Pogba; il francese, nella scorsa stagione, ha avuto diversi problemi fisici che hanno condizionato il suo rendimento. La speranza, per i bianconeri, è che possa tornare al cento per cento della forma per essere un fattore fin dalla prima giornata.(LaPresse)A centrocampo, però, ci sono altre situazioni da monitorare attentamente; stiamo parlando della questione esuberi, quei giocatori tornati a Torino ma che non fanno parte del progetto bianconero del prossimo anno. La Juventus ha necessità di venderli per avere una liquidità importante da reinvestire sul mercato; la mancata ...