... da diversi paesile prime critiche. Dalla Spagna si ricorda che la posizione rimane invariata: 'Il Paese è contrario all'invio dia grappolo' e quindi ' non condivide' la decisione ..." Mosca: "In Francia armi destinate a Kiev" di Elisa Angelone " La polizia francese potrà controllare da remoto i cellulari di Gionata Chatillard " Iran, affari a gonfie vele con i sauditi di Fabio ...Sono progettate per esplodere una volta che si sono separate eal suolo, e detonando ... ma peggio ancora è che non sempre le esplosioni coinvolgono la totalità delle, tanto che secondo ...

Arrivano le bombe a grappolo Usa: così cambia la guerra in Ucraina Inside Over

L’amministrazione americana di Joe Biden ha annunciato venerdì che per la prima volta invierà all’esercito ucraino forniture di bombe a grappolo, cioè armi giudicate estremamente efficaci dal punto di ...Praga, Bratislava, ma soprattutto Istanbul. Il colloquio con il presidente turco Erdogan è l'ultima tappa del nuovo tour internazionale di Volodymyr Zelensky, che alla vigilia del ...