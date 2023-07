Arrestato un truffatore seriale di anziani | i blitz in casa con la tecnica del “finto nipote” | come si è fatto beccare – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 8 luglio 2023) È finito agli arresti domiciliari un uomo di Napoli accusato di aver truffato diversitra Viterbo e la provincia di Roma. Lausata per le truffe era quella ormai consolidata del «», con cui ilsi presentava alle vittimeamico di un loroche era finito nei guai per un incidente stradale. Le immagini delle truffe erano tutti conservati nello smartphone del, che fingeva di stare al telefono con il presunto. Una scena che agliappariva del tutto credibile: mentre l’uomo parlava con il, loro mettevano spontaneamente sul tavolo ori e gioielli, nella speranza che si potessero pagare multe e spese legali. L’uomo è accusato in ...