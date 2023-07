Arrestata per aver tentato di uccidere il compagno che la copre 

Leggi su agi

(Di sabato 8 luglio 2023) AGI - Tenta diilche pero' mente agli investigatori per proteggerla. La donna è stataa Caltanissetta dalla polizia di Stato peromicidio. L'indagata è sospettata didiilcon più colpi di arma da taglio, uno dei quali gli ha perforato un polmone. La Squadra mobile ha eseguito una misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip di Caltanissetta in ordine ai fatti commessi a giugno. L'uomo era stato soccorso per diverse ferite d'arma da taglio alla schiena e condotto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia da alcuni amici a bordo di un'auto. I medici, con un intervento d'urgenza, hanno evitato gravi conseguenze. Anche la compagna dell'uomo è stata costretta a ricorrere ...