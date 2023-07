Arrampicata sportiva | Chamonix 2023 | Zurloni | Fossali e Randi avanzano in finale

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) Partita quest’oggi la tappa di Coppa del Mondo di, in Francia. In particolare, nello speed sono due gli azzurri al via che hanno centrato il pass per lanelle qualificazioni odierne e si tratta di Matteoe Ludovico, che si sono piazzati, rispettivamente, al sesto e ottavo posto, mentre Luca Robbiati e Gian Luca Zodda sono stati eliminati. Inin campo femminile troviamo Giuliacol sedicesimo tempo, mentre Beatrice Colli, Sofia Bellesini e Agnese Fiorio non hanno superato il taglio. Finali previste per domani sera. SportFace.