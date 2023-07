Arnaldo Forlani | Casini | «Un anti-leader Previde la fine della Dc»

(Di sabato 8 luglio 2023) Un uomo delle istituzioni,, ex premier, ministro e segretarioDc scomparso a Roma giovedì a 97 anni, non è mai stato davvero «un uomo di potere». Pier...

Funerali di Stato e lutto nazionale per. Lo ha annunciato la Presidenza del Consiglio sul sito del governo, specificando che 'il 10 luglio 2023, giornata di celebrazione delle esequie ...Lutto nazionale e funerali di Stato per, storico leader della Democrazia cristiana . Ad annunciarlo la presidenza del Consiglio sul sito del governo: 'A seguito della scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri ..."A seguito della scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri,, è stata disposta, dall'8 al 10 luglio 2023, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea ...

Il governo ha deciso: per Arnaldo Forlani funerali di Stato e lutto nazionale la Repubblica

Un uomo delle istituzioni, Arnaldo Forlani, ex premier, ministro e segretario della Dc scomparso a Roma giovedì a 97 anni, non è mai stato davvero «un uomo di potere».Arnaldo Ippoliti ricorda Arnaldo Forlani, grande amico di famiglia e noto politico pesarese della Prima Repubblica, scomparso all'età di 97 anni. Una figura unica, ricordata per i suoi principi e la s ...