“Apri le cosce…” Antonella Fiordelisi | il video choc pubblicato da Fabrizio Corona

Fabrizio Corona inizia a scrutare Antonella Fiordelisi per poi dirle: 'un attimo leMa sei sprecata per Edoardo Donnamaria !'. L'ex gieffina, visibilmente in imbarazzo gli risponde con ...Sdraiata sul lettino in slip, viene ripresa da Corona che le chiede: "Porco D**,un attimo leMa sei sprecata per Edoardo Donnamaria" . A questa domanda, la Fiordelisi risponde di no, ...Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo canale ufficiale di Twitter un video privato con protagonista Antonella Fiordelisi mentre le fa una vergognosa richiesta: "un attimo le". Corona, richiesta ad Antonella Fiordelisi: interviene il padre di Edoardo "Porco D**,un attimo leMa sei sprecata per Edoardo Donnamaria' , questa la richiesta ...