“Apri le…” | Corona pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi | la reazione dell’ex gieffina

Dopo 21 assedi respinti a far breccia nelle spesse mura costruite da Teodosio e ancora oggi visibili furonotruppe del sultano Fatih II nel 1453. Da li' in poi si' un'altra fase nella storia ...E dire chedue famiglie coinvolte nell'episodio erano a quanto pare legate in passato da legami di stima ed amicizia, prima che i rapporti si incrinassero per motivi ancora da chiarire del tutto. ...Fabrizio Corona inizia a scrutare Antonella Fiordelisi per poi dirle: 'un attimocosce Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria !'. L'ex gieffina, visibilmente in imbarazzo gli risponde con ...

Antonella Fiordelisi, Fabrizio Corona pubblica un video privato sui social: «Apri le...». E lei chiama gli avv ilmattino.it