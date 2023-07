Antonella Fiordelisi | l’ex campionessa di scherma diventata influencer

Leggi su optimagazine

(Di sabato 8 luglio 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 1998Luogo: SalernoPiattaforme: InstagramCategoria: Sport e televisione Chi èè una ex schermitrice, oggi modella e, nota per aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello Vip 7.nasce a Salerno il 14 marzo 1998 e fin da piccola si appassiona allo sport, pratica lae diventaitaliana nella categoria spada under 20. Laureata in Scienze Politiche nel 2019, oltre alla carriera sportiva si affaccia al mondo della moda con le sue prime esperienze come modella e. In questo modo collabora con vari brand e raggiunge quasi due milioni di follower su ...