Anticipazioni della serie turca my home my destiny

(Di sabato 8 luglio 2023) Inizia il 10 luglio su Canale 5 una nuovache segna il ritorno dell’attrice protagonista di “DayDreamer”, Demet Ozdemir. Lasi intitola “MyMy” (La Casa e il Mio Destino), e affronta una storia intensa e coinvolgente, basata su eventi realmente accaduti. Tratta da un romanzo, la trama ruota attorno a Zeynep, una giovane di umili origini che viene adottata da una famiglia benestante, i cui datori di lavoro sono anche coinvolti nella vita di sua madre. Mentre Zeynep si trova al culmine del suo successo, cresciuta e istruita nelle migliori scuole del paese, si trova ad affrontare un matrimonio combinato con un uomo dell’alta società. È proprio in questo momento che la madre biologica di Zeynep fa il suo ritorno nella sua vita, portando con sé un’intensa ...

Un Posto al Sole: un inaspettato ritorno a Palazzo ... presto, vedremo tornare un personaggio che mancava dalle scene Soap da oltre 20 anni. Si ... spoiler soap di Rai1 Infine dalle sulle nuove puntate di Sei Sorelle si scopre che ci sarà un dramma atroce per Celia . La giovane a causa sua omosessualità, mal vista nella ...

Da alcuni indizi social, sembra proprio che a Palazzo Palladini farà ritorno un amato personaggio, assente da oltre 20 nella Soap di Rai3: la Contessa Federica Palladini.