Annullati arresti domiciliari per Marcello Minenna

(Di sabato 8 luglio 2023) su Tg. La7.it - E' tornato in libertà, non è più agli, a cui era stato sottoposto dal 22 giugno scorso. Il Tribunale del Riesame di Bologna ...

La7.it - E' tornato in libertà Marcello Minenna , non è più aglidomiciliari, a cui era stato sottoposto dal 22 giugno scorso. Il Tribunale del Riesame di Bologna ha revocato la misura ...l tribunale della Libertà di Bologna ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, per l'ex direttore delle Dogane e ...I giudici, dopo il ricorso presentato dagli avvocati difensori Gianluca Tognozzi e Roberto D'Atri, hanno dunque disposto l'immediata liberazione daglidomiciliari, a cui era sottoposto dal 22 ...

Annullati gli arresti domiciliari per Marcello Minenna Il Sole 24 ORE

Torna libero l'ex direttore delle Dogane. Era stato indagato nell'inchiesta sulla truffa milionaria riguardo alle mascherine nei primi giorni di Covid ...Marcello Minenna è di nuovo libero. Il Tribunale del Riesame di Bologna ieri ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari, chiesta e ottenuta il 22 giugno scorso dalla Procura di Forlì n ...