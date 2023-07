Annalisa Minetti | “Fa male non vedere i miei figli crescere”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 8 luglio 2023)soffre ormai da tempo di retinite pigmentosa, malattia degenerativa agli occhi che le ha oggi fatto perdere completamente la vista, come ha confessato lei stessa. Nonostante tutto, accettare passivamente la situazione non fa certamente per lei, che ha affiancato alla carriera artistica quella nello sport, con l’obiettivo di partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nel triathlon, disciplina che comprende bicicletta, corsa e nuoto. In un’intervista al settimanale Gente, la cantante ha sottolineato quanto le faccianon riuscire ai suoi, Fabio, 15 anni, avuto dall’ex Gennaro Esposito, ed Elena, 5 anni, avuta dall’attuale marito Michele Manzarino. Essere diventata mamma è stato per lei la realizzazione di un sogno e non ha paura di ...