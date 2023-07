Anna Tatangelo in concerto a Pesco Sannita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. L’artista si esibirà il 20 agosto, in piazza Umberto I, in occasione dei Festeggiamenti in onore di Santa Reparata. Una tappa che si inserisce in un lungo tour estivo che ha preso il via a maggio e terminerà a settembre. La nota cantante partenopea porterà sul palco del comunetutti i suoi più grandi successi: da “Essere una Donna” a “Ragazza di periferia”, da “Perdona” a “Colpo di fulmine”, fino a “Un nuovo bacio” e “Chiedere scusa”. In scaletta anche gli ultimi singoli nati da nuove collaborazioni come “Sangria” con Beba, “Serenata” e “Guapo” con Geolier, brano che su Youtube ha raggiunto 21 milioni di visualizzazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.