Anm | «Da Palazzo Chigi deligittimazione della magistratura»

ROMA. Dalle fonti diChigi è arrivata "un' accusa pesantissima che colpisce al cuore la magistratura". E le note ... Lo ha detto il presidente dell'Giuseppe Santalucia, parlando al Comitato ...12.00:Magistrati delegittimati da Governo Il presidente dell'Santalucia ricorda che fonti diChigi "hanno accusato parte della magistratura di schierarsi politicamente. "Attacco" poi confermato da fonti del ministero della Giustizia."Delegittimata ...Dalle fonti diChigi è arrivata "un'accusa pesantissima che colpisce al cuore la ... ha detto il presidente dell'Giusppe Santalucia , parlando al Comitato direttivo dell'. "La ...

Anm: 'Da palazzo Chigi e ministero, delegittimazione magistratura' Agenzia ANSA

Government sources made "a very heavy accusation that strikes at the heart of the judiciary", said ANM president Giusppe Santalucia in relation to a statement issued by Palazzo Chigi on Thursday ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...