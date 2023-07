Angelika Hutter | la donna che ha investito la famiglia a Cadore rischia fino a 30 anni | ecco chi è

Sarà sentita probabilmente lunedì dal Gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia la 31enne tedescache giovedì ha travolto e ucciso con la sua auto tre persone in un incidente stradale a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. La donna sarà assistita dal legale d'ufficio Giuseppe ...Sarà sentita probabilmente lunedì dal Gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia la 31enne tedescache giovedì ha investito e ucciso tre persone che stavano camminando sul marciapiede: Marco di 48 anni, suo figlio Mattia di 2 anni e la nonna del bambino Mariagrazia Zuin di 65, tutti ..., si trova ora in stato di fermo , nel carcere di Venezia . Forse già lunedì, comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida. E' risultata negativa ai test di alcol e droga. ...

