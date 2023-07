Angelika Hutter | chi è la 31enne tedesca responsabile della strage di Santo Stefano di Cadore | in giro con un martello nello zaino

(Di sabato 8 luglio 2023) Ha 31 anni, è originaria di Deggendorf, comuneBaviera ed è descritta come una sbandata.è ladidi, in cui hanno perso la vita il piccolo Mattia di 2 anni, la nonna Mariagrazia Zuin di 65 anni e il papà Marco Anto

Una telecamera a circuito chiuso lungo via Udine, a Santo Stefano di Cadore ha immortalato la Audi diun secondo prima dello schianto nel quale la donna ha ucciso tre persone: Mariagrazia Zuin, il genero Marco Antoniello e il nipotino di due anni, Mattia. Il rumore dell'auto, descritto ...Sarà sentita probabilmente lunedì dal Gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia la 31enne tedescache giovedì ha travolto e ucciso con la sua auto tre persone in un incidente stradale a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. La donna sarà assistita dal legale d'ufficio Giuseppe ...A rivelare le sue generalità è il Corriere della Sera, vediamo dunque chi è, chi èsono settimane che vaga per i paesi di montagna in un auto che le ...

Angelika Hutter, chi è la donna responsabile della strage di Cadore La vita “sbandata”, il viaggio in Italia e quell'Audi ... ilgazzettino.it

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Dal filmato delle telecamere di sorveglianza si sente il fragore dell'urto in cui hanno perso la vita tre membri della famiglia Antoniello, padre, figlio di due anni e nonna. Cosa sappiamo, le ultime ...