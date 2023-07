Questa mattina, sotto le, sono morte altre sei persone a Lyman . A renderlo noto è stato il governatore locale Pavlo Kyrylenko : "Almeno sei persone sono rimaste uccise e altre cinque ferite" ...leggi anche Usa,a grappolo all'Ucraina Cosa sono e come cambieranno la guerra La terza ... Il futuro mostra come la Russia sia sempre più autoritaria e potrebbe rappresentareuna minaccia.'Al momento la Russia controllaillegalmente la penisola e usa come testa di ponte per ... Lea grappolo Gli Usa intanto hanno confermato l'invio dia grappolo a Kiev . Biden che l'ha ...

Ancora bombe sull'Ucraina, sei morti a Lyman TGLA7

La Russia continua a bombardare l'Ucraina. Questa mattina, sotto le bombe, sono morte altre sei persone a Lyman. A renderlo noto è stato il governatore locale Pavlo Kyrylenko: "Almeno sei persone sono ...Un’alluvione a Saragozza, nella Spagna nord-orientale, sta creando problemi nella regione di Aragona. Con strade inondate e persone intrappolate nelle auto.