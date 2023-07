Ancora bombe sull' Ucraina | otto morti a Lyman

(Di sabato 8 luglio 2023) su Tg. La7.it - La Russia continua a bombardare l'. Questa mattina, sle, sono morte altrepersone a. Il bilancio è salito, da quando in tarda ...

Questa mattina, sotto le, sono morte altre otto persone a Lyman . Il bilancio è salito, da quando in tarda mattinata il governatore locale Pavlo Kyrylenko aveva confermato un primo bollettino:...La Turchiauna volta crocevia dei destini della guerra. Al termine dell'incontro con Zelensky il ... Zelensky da parte sua ha ringraziato gli Usa per la decisione di fornire a Kiev lea ...... comprensivo anche dia grappolo. Un altro passo in avanti dopo la fornitura dei sistemi di ... tuttavia, stentaa decollare nonostante i proclami ucraini e le denunce russe. Intanto oggi,...

La conferma, arrivata dal presidente Usa Biden, di inviare munizioni a grappolo all'Ucraina ha sollevato condanne internazionali.Zelensky sull'isola simbolo di resistenza, il ministro della Difesa russo Shoigu sceglie invece di assistere all'addestramento di nuove unità ...