Anche Simeone tentato dall' Arabia | l' Al Ahli vuole strapparlo all' Atletico

Cantano le sirene arabeper Diego Pablo, tra i più pagati allenatori d'Europa. Il Cholo ha ancora un anno di contratto con l'Atletico Madrid, ma ha una richiesta dalla Saudi Pro League, sostiene il quotidiano ...Già nelle prossime ore, dunque,potrebbe essere dichiarato latitante . Poi scatterà l'ordine di cattura europeo , diramato oltre che sul territorio nazionalenel Paesi comunitari, ...Già nelle prossime ore, dunque,potrebbe essere dichiarato latitante. Poi scatterà l'ordine di cattura europeo, diramato oltre che sul territorio nazionalenel Paesi comunitari, ...

Atletico Madrid, l'Arabia Saudita tenta anche Simeone: offerta da capogiro dall'Al Ahly TUTTO mercato WEB

NAPOLI - Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è in vacanza con sua moglie Giulia e, come si può vedere dalle foto pubblicate su Instagram, i due se la stanno godendo, tra panorami mozzafiato, voli ...I carabinieri lo hanno cercato sia negli indirizzi conosciuti che in quelli dei familiari. Ci sarebbe già stato anche un primo controllo nelle liste dei ...