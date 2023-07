Amichevoli Fiorentina precampionato 2023 2024 | calendario | programma | orari e come seguirle in tv

(Di sabato 8 luglio 2023) Ildelleestivedella: ecco ilin costante aggiornamento con glidi tutte le partite. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano, dopo la grandissima annata disputata con l’ottavo posto in Serie A e le finali perse di Coppa Italia e Conference League, sono pronti a ripartire per provare a fare meglio nella prossima stagione. Il club viola,di consueto, disputerà diversiper prepararsi al meglio e farsi trovare pronto in vista dell’inizio del campionato previsto nel weekend del 20 agosto. Di seguito lazione delledella. IN AGGIORNAMENTO Sabato 15 luglio ore 20vs ...

... come Frosinone e Udinese, non ha ancora stilato un programma diprecampionato. Il Napoli al lavoro dal 14 luglio Le ultime a riprendere il lavoro saranno il Bologna e la(......con la Primavera inaugurerà il programma di, ma la strada per l'ingresso dei tifosi al Viola Park resta in salita e a una settimana dall'avvio ufficiale del pre campionato laè ...Anche per larestano le considerazioni sul valore del cammino e sul grande lavoro fatto ... Arriveranno le prime. E poi c'è il calciomercato: due mesi di trattative, voci, colpi di ...

Altra amichevole per la Fiorentina. Il 26 luglio test con la Stella Rossa Viola News

Mercoledì 26 luglio, alle ore 20:00, allo stadio Rajko Mitic, anche conosciuto come Marakàna di Belgrado, la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo per un’amichevole contro la Stella Rossa, ...Si comincia con il raduno del Frosinone poi tutte le altre squadre. Tra dieci giorni al via le tournee delle big: l'Inter in Giappone ...