Amichevoli estive 2023 | gli impegni delle squadre di Serie A

(Di sabato 8 luglio 2023) Il precampionato20diA: ritiri, date, partite e risultati.Le 20diA finiranno fra non molto le vacanze e si ritroveranno in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione.: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il fine settimana del 18-20 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione incon avversarie italiane ed estere. Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale: alcuni preferiranno affrontare avversari di basso spessore, altri cimentarsi subito in test ...

Il calendario delle2023 della Juventus: ecco il programma in costante aggiornamento con gli orari di tutte le partite. Nel precampionato i bianconeri giocheranno in tournée negli Stati Uniti per un ...Prima si assisterà ad un nutrito calendario di(con AZ, AEK, Gent, Ajax e Tottenham), tutte rigorosamente da disputarsi all'estero . Una caratteristica, quest'ultima, che fa parte ......delle ultime due preparazioni atletiche. Dovrebbe essere una settimana in cui lo Special One e il suo staff testeranno il livello di preparazione della squadra giocando un paio di(...

Nuova Sondrio: le prime conferme e il programma delle amichevoli estive SondrioToday

La stagione 2023-24 del Cagliari ai nastri di partenza: a distanza di un mese dalla riconquista della Serie A, la squadra si ritroverà al Centro sportivo di Assemini per iniziare la preparazione preca ...Si comincia con il raduno del Frosinone poi tutte le altre squadre. Tra dieci giorni al via le tournee delle big: l'Inter in Giappone ...