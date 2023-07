Altro che millennial e Gen X schizzinosi | le grandi dimissioni dei boomers

(Di sabato 8 luglio 2023) Con la pandemia molti hanno assaporato il gusto dello smart working. Stare in pigiama davanti al computer senza sorbirsi i pendolarismi sui regionali in ritardo, senza pranzi aziendali nelle mense ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Caro Tiago, avrei voluto rivolgermi a te chiamandoti confidenzialmente Tiaguinho, ma i nostri rapporti - tutt'idilliaci - me l'hanno sconsigliato. Questa dev'essere l'estate delle lettere aperte , vistosono alla seconda in pochi giorni: la precedente ha ottenuto la risposta politica e privata, ...... piuttostoperderlo completamente le banche sono disposte ad accettarne una riduzione. Sospensione del mutuo C'è unstrumento molto utile per chi si trova in una tale difficoltà economica ...vedi anche Annalisa, ecco il vestito del matrimonio firmato Dolce & Gabbana La scaletta ConsiderandoAnnalisa condividerà il palco con Alfa e unospite speciale, non è ancora chiaro quanto ...

Guler al Real Madrid, ecco quanto è costato davvero: altro che clausola... Calciomercato.com

Una rete socio-culturale di inclusione e collaborazione tra famiglie: Affido culturale è stato attivato anche Venezia e coinvolge ora la Collezione Guggenheim, il Csv e altre realtà del territorio. L' ...L’uomo, un pregiudicato da anni domiciliato ad Ispica, secondo gli inquirenti ha preso di mira prima un supermercato di contrada Garzalla e, quando questo ha chiuso nel 2021, ha rivolto la sua ...