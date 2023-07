Altri scioperi dei trasporti in arrivo | giovedì 13 e venerdì 14 si fermano i treni | sabato 15 gli aeroporti

(Di sabato 8 luglio 2023) Si preannuncia una settimana calda per il settore dei13 luglio e14 è previsto uno sciopero del personale ditalia e di Italo, mentre15 luglio sarà il turno del personale di terra degli, dei servizi di handling e dei check in, che si fermerà per otto ore, dalle 10 alle 18. Sempre nella giornata diincroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e i piloti e gli assistenti di volo della compagnia spagnola Vueling. A proclamare l’agitazione del trasporto su rotaie sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, che parlano di criticità che continuano anche “dopo la prima azione di sciopero dello scorso 14 aprile”, come si ...

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di scioperi la prossima settimana. Il settore interessato è quello dei trasporti. Sciopero dei treni, giornata infernale per ...Un'altra settimana di scioperi in Italia, questa volta nel settore dei trasporti. I sindacati hanno indetto due giornate di sciopero nazionale per il 13 e il 15 luglio. Giovedì a incrociare le braccia ...