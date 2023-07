Alessandra Amoroso è innamorata | ecco chi è il suo nuovo e giovane fidanzato Valerio

(Di sabato 8 luglio 2023)ha un. La prima volta che si iniziò a parlare di unamore perera marzo del 2023, quando sul settimanale Chi di Alfonso Signorini furono pubblicati degli scatti inediti che ritraevano la cantante al supermercato, in compagnia di un bel ragazzo con il quale sembrava esserci parecchia complicità. Da allora, però, non si è saputo più nulla enon ha mai confermato la relazione. Oggi, non c’è bisogno di alcuna conferma. La “colpa” è didei paparazzi, stavolta quelli di Diva e Donna, che hanno beccato la cantante, in vacanza al mare nella sua Puglia, a scambiarsi appassionati baci in mezzo alle onde, avvinghiata allo stesso bel ragazzo del reparto frutta e verdura. ...

L'appuntamento è fissato per martedì 26 settembre, all'Arena di Verona , e vedrà come protagonisti grandi nomi della musica italiana:, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori Sas, ......Dicono con Fiorella Mannoia Sei Importante Una Notte Al Telefono Un Nuovo Bacio Non Dirgli Mai No Vale La Pena Enamorarse con Vanessa Incontrada Le Mani Annarè Un Cuore Malato con...Come annunciato sono stati davvero tanti gli ospiti del concerto che rivedremo in prima serata, si parte da Amadeus,, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Lda, Fiorella ...

Alessandra Amoroso in vacanza a Formentera con il nuovo fidanzato: chi è Valerio Pastore La Gazzetta dello Sport

Alessandra Amoroso sembra aver ritrovato finalmente la felicità in questa estate 2023. La cantante è stata paparazzata in vacanza a Formentera tra le braccia di un uomo più giovane di lei di otto anni ...Gigi D'Alessio in concerto a Napoli per i trent'anni di carriera. Ecco la scaletta dello show musicale, in replica stasera su Rai 1 ...