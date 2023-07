Al Khelaifi | lettera di minaccia ai club dell’Eca |  «Chi sta con noi non può entrare in altre organizzazioni»

(Di sabato 8 luglio 2023) Ale l’Eca sono preoccupati da un nuovo possibile ostacolo: l’Unione deieuropei (Uec), che ha reclutatoche si sentono privati dei diritti da parte della Uefa e dall’Eca. L’Uec è stata lanciata a Bruxelles, dove avrà sede: ha dichiarato di voler dare voce a circa 1.400professionistici europei che, non essendo coinvolti in nessuna delle tre competizioni Uefa per, sono adeguatamente rappresentati nella governance dello sport. La pauraè che questo nuovo ente si possa sostituire all’Eca. Ne scrive Il Telegraph che racconta che Alè arrivato al punto di scrivere unaaiche fanno parteper dissuaderli dal lasciare l’organizzazione che presiede. Ci sono ...

Eca, la decisione di Al -L'Uec è stata lanciata a Bruxelles, dove avrà sede, e ha dichiarato di voler dare voce a circa 1.400 club professionistici europei che, senza essere coinvolti in ...... con unadel 12 giugno, di non voler rinnovare il contratto con il in scadenza il 30 giugno 2024 . Presa di posizione che ha fatto scatenare l'ira di Nasser al, presidente del club ...... in occasione della presentazione di Luis Enrique come nuovo tecnico, dal presidente del PSG, Nasser Al -, quanto per il contenuto dellaricevuta dal club nei giorni scorsi, rivelato ...

Al Khelaifi e i metodi del calcio del popolo: "Lettera di minacce ai club" Tuttosport

"Questo è un insulto a tutto il club". Sarebbe questo il tenore di alcuni messaggi che - secondo quanto riferisce Rmc Sport in Francia - sei giocatori del ...L’attaccante dei record Kylian Mbappé contro il Psg circa le possibilità di vincere il Pallone d’Oro. E lo spogliatoio si spacca: in sei scrivono al presidente Al Khelaifi: «È un insulto» ...