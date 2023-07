Al-Khelaifi infuriato con Mbappé | «Se pensa questo del PSG che se ne vada»

(Di sabato 8 luglio 2023) Rumors dalla Francia parlano di un Al-letteralmentedopo le ultime dichiarazioni diSecondo quanto riferito da RMC Sport, l’intervista didove mette in dubbio il suo futuro al PSG non sarebbe affatto piaciuta allo spogliatoio parigino, con sei giocatori che si sarebbero così apertamente lamentati con Al-. E lo stesso patron, continuano i media francesi, avrebbe poi tuonato: «Sedi noi, perché non se ne va?».

Le ultime dichiarazioni di Kylian Mbappe a France Football non sono piaciute ai suoi compagni di squadra e alla società.L’attaccante dei record Kylian Mbappé contro il Psg circa le possibilità di vincere il Pallone d’Oro. E lo spogliatoio si spacca: in sei scrivono al presidente Al Khelaifi: «È un insulto» ...