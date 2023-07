Agropoli | auto sbanda e si ribalta ferito il conducente

(Di sabato 8 luglio 2023) Pericoloso incidente, stamattina, ad, in via del Piaggese. Un’ta,ndosi. Fortunatamente, nessuna grave ferita per il, ma solo tanto spavento per l’uomo alla guida della vettura coinvolta. L’intervento dei soccorsi Sul posto – come riporta salernotoday.it – la polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari, accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente. Segui ZON.IT su Google News.

Tempo di Lettura: 1 minuto Nella mattinata odierna nel comune di, in via del Piaggese, si è verificato un violento incidente stradale che ha visto coinvolta un'. Il conducente per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del veicolo finendo ...... nei giorni scorsi, in cui hanno perso la vita tre cittadini diche erano diretti all'ospedale a causa del malore di una delle 3 vittime. In, Per cause da accertare, infatti, il 2 ......Aniello Rozza ha trovato la morte con la moglie e la suocera perché era in vacanza addove ... Domenica all'alba l'sulla quale viaggiavano l'ex militare, 67 anni, la moglie Virgilia Iovino ...

Agropoli, auto finisce fuori strada e si ribalta la Città di Salerno

Brutto incidente, stamattina, ad Agropoli, in via del Piaggese. Un’auto è sbandata, ribaltandosi. Fortunatamente, nessuna grave ferita per il conducente, ma solo tanto spavento. Sul posto, la polizia ...Paura questa mattina, 8 luglio, per un incidente ad Agropoli: un'auto nei pressi di una curva è finita fuori strada per poi ribaltarsi ...