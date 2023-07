Agente impedisce spedizione punitiva in carcere

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSempre alta la tensione nelle carceri campane. Ultimo evento neldi Ariano Irpino: “La prontezza di riflessi di un poliziotto penitenziario in servizio ha impedito che si portasse a compimento unaad un detenuto ricoverato presso l’Infermeria del”, spiega Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Un detenuto della IV Sezione, con una scusa, si è recato in infermeria ed ha cercato di sottrarre le chiavi al poliziotto per recarsi in sezione infermeria con arma rudimentale. L’è stato scaraventato in terra, ma insieme al personale sanitario e all’intervento di altro collega il detenuto è stato immobilizzato”. Donato Capece, segretario generale del SAPPE, denuncia: “Questo è ...