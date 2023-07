Ag Arnautovic | 'Nessun problema con Motta | ora sta bene No alla Premier per Mihajlovic Mercato? Chi lo vuole'

(Di sabato 8 luglio 2023) Ad iniziosi è parlato di lui sia per rinforzare l'attacco della Juventus che per rinforzare quello del Milan, oggi di un...

Auguri, di certo sono bravi e ce la faranno, ma con la speranza di non aver persoobiettivo per strada. Il rischio resta quello. Sì, perché Maldini aveva preso Sportiello, Kamada,e ...Per Abrahamproblema, l'operazione di ieri a Londra è andata bene, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta ... Un'alternativa, ad esempio, è, che alla Roma piace da tempo e conosce già ...Commenta per primo Era Markol'attaccante scelto da Maldini e Massara per il Milan. Il terremoto in rossonero ha però ...'Per il momento non abbiamo avutocontatto con il Milan'.

Ag. Arnautovic: 'Nessun problema con Motta, ora sta bene. No alla ... Calciomercato.com

Il fratello agente sull'attaccante: "Nessun problema con Motta. Futuro Valutiamo insieme, ma ora pensa solo al ritiro con la squadra" ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...