Ad Andria due persone denunciate per maltrattamenti su animali

(Di sabato 8 luglio 2023) La Polizia Locale di, a seguito di alcune segnalazioni ricevute nelle scorse settimane, congiuntamente al personale del Servizio Veterinario Asl Bat Area A ed Area C, hanno effettuato un sopralluogo in una autorimessa, ove avevano segnalato la presenza di cani che vivevano in condizioni disagiate. Il sopralluogo ha fatto emergere la presenza di due cani custoditi in pessime condizioni sia dal punto di vista fisico che da quello dell’alimentazione. Infatti, i cani erano legati ad una catena, malnutriti e vivevano in condizioni di scarsa igiene. I due proprietari dell’autorimessa sono stati denunciati ai sensi dell’art. 81 e 727 c.2 del Codice Penale per. È d’obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziati di reato, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente ...

L'appuntamento è presso la Masseria Tarantini " C.da Savignano "alle ore 20 per visitare l'... per il festival internazionale Teatro dei luoghi un progetto di Koreja, gli ultimi...La città diguidata dal Sindaco Giovanna Bruno " dichiara l'assessore al Quotidiano arch. ... Domenico e imercati di via De Anellis e via Flavio Giugno. E poi ancora le risorse assegnate per ......a strutturarsi e punta sul settore giovanile Sport [ 07/07/2023 ] Litigio in strada tradonne, ...esperienze in prime squadre e settori giovanili professionistici come Monopoli e Fideliscon ...

Andria, sorpresi mentre spacciavano: arrestati due pusher La Gazzetta del Mezzogiorno

Ufficiliazzato l’atteso sbarco del centrocampista Gaiola dalla Sammaurese. Ingaggiato anche l’attaccante aretino Persichini, già in serie C ad Andria.Qualcuno è finito addirittura in terapia intensiva, altri in rianimazione. Tutto ciò dopo aver mangiato del tonno pinna gialla sofisticato con sostanze nocive. Questo è emerso dall'operazione dei Nas, ...