Acqua, un piano di infrastrutture contro sprechi e siccità Agenzia di ... Italpress

GENOVA (ITALPRESS) – Un piano nazionale di infrastrutture per limitare gli sprechi d’acqua e contrastare sia la siccità sia i danni degli eventi meteorologici estremi. E’ la proposta che emerge da ...Ai Giardini Perlasca di Rovereto, nell'ambito del Festival Sete, un evento per discutere di una risorsa sempre più preziosa. “Il Trentino ha sete”, oggi la ...