Accadde oggi | 8 luglio 1497 | Vasco da Gama comincia il suo viaggio verso le Indie

" Ci è capitata la stessa cosa chea Cristoforo Colombo: partì per raggiungere le Indie ma in realtà scoprì le Americhe ": ...bottiglietta per l'acqua realizzata con plastiche che fino ad...1961: Nasce a Nottingham, UK, Andy "Fletch" Fletcher, tastierista dei Depeche Mode. Morirà il 26 maggio 2022. Avanti TAGS Depeche Mode , Donatella Rettore La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Nasce l'Associazione Nazionale Alpini, Pertini Presidente della Repubblica, la Germania diventa campione del mondo di calcio, nasce Donatella Rettore. 52 aC - Le truppe di Giulio Cesar e ...

Almanacco | Giovedì 6 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Il 6 luglio, la Chiesa Cattolica celebra i santi Maria Goretti e Pellegrino Laziosi. Maria Goretti, giovanissima martire italiana, è considerata patrona della purezza giovanile. Pellegrino Laziosi, ...