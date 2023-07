“Abolire l’imputazione coatta? Un’idea antisistema | se c’è un reato il gip non può fare finta di nulla” L’avvocato Coppi smonta il piano di Nordio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) “Le dico la verità, queste polemiche non le seguo più, sono talmente sfiduciato… l’età mi fa quasi pensare che ormai non me ne frega”. Franco, 84 anni,penalista più famoso d’Italia, difensore di Silvio Berlusconi in vari processi, d’istinto si nega al telefono. Ma poi, da giurista laico, accetta di parlare degli attacchi del governo ai magistrati e dei ballon d’essai lanciati da via Arenula per vendicare i guai giudiziari dei politici di centrodestra. Ad esempio l’ipotesi di, cioè la possibilità del gip di obbligare il pm a chiedere il rinvio a giudizio di un indagato, com’è successo al sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro. Una norma che “dimostra l’irrazionalità del nostro sistema“, hanno scritto ...